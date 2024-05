Sangiuliano, 'tema clima è serio ma imbrattare non è soluzione'

"Io capisco il tema del clima perché è serio ed importante, noi stiamo studiando i danni che i cambiamenti climatici fanno ai nostri monumenti, quindi il tema è serissimo. Io capisco quindi chi manifesta", ma imbrattare monumenti ed edifici "non è la soluzione". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo al Festival dell'economia di Trento, organizzato da il Sole 24 ore e Trentino Marketing.

"Abbiamo approvato ad una legge che punta a fare pagare i danni. Poi ci sono i processi e la parte penale ma i prefetti hanno il potere di comminare immediatamente una sanzione, fino a 60.000 euro, per fare pgare il danno. Perché quando dobbiamo ripulire chiamiamo delle ditte specializzate, se succede di domenica, com'è accaduto a Roma, devi pagare la festività ed i macchinari molto sofisticati. Quindi pulire la facciata di un edificio come è successo a Milano la scorsa settimana può costare anche 200-250.000 euro, che paghiamo noi cittadini. E allora facciamo pagare questa sanzione", ha precisato il ministro.



