Musumeci, 'governo ha rimesso il mare al centro dell'agenda'

"L'economia circolare non è più un'opzione, ma una necessità: la sensibilità per quanto riguarda il mare cresce, ma siamo ancora lontani. Questo è il governo che per la prima volta ha istituito una delega sul mare. Aver voluto politica per il mare, significa rimettere il mare al centro dell'agenda politica". Lo ha detto il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo al Festival dell'economia di Trento.

"C'è una connessione sempre più forte con il mare, ma se potesse parlare direbbe 'sto male, aiutatemi'. Il Mediterraneo è il mare più malato al mondo, con milioni di tonnellate di plastica sui fondali, chilometri di reti abbandonate e carburanti fossili riversati sulle navi. Per fortuna le cose stanno cambiando e il mare sarà protagonista dell'economia nei prossimi dieci anni", ha aggiunto, specificando come "l'economia responsabile del mare cresce, soprattutto al sud".



