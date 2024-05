Ciclista di 16 anni ferito dopo lo scontro con un'auto

Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto verso le 14 in località Paone, nel comune di Madruzzo, zona Castel Toblino, sulla strada che porta a Ranzo. Dalle prime informazioni il 16enne stava percorrendo la strada in discesa, mentre l'auto stava viaggiando nella direzione opposta quando c'è stato l'urto. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Calavino e il personale sanitario.



