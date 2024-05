Polizia salva una piccola volpe incastrata in una rete metallica

Insolito intervento per la Squadra volante di San Candido, in Alto Adige, che ha salvato una piccola volpe che su un prato era rimasta intrappolata in una rete metallica, senza la possibilità di liberarsi. Alcuni filamenti della rete di recinzione, infatti, si erano attorcigliati attorno al collo ed attorno alla zampa anteriore sinistra del cucciolo.

Il filamento in metallo attorcigliato attorno al collo si stava stringendo sempre di più a causa dei movimenti scomposti del piccolo animale, assai spaventato. Immediatamente gli agenti si sono adoperati per evitare che ciò potesse accadere, nell'attesa dell'arrivo sul posto della veterinaria di zona. La dottoressa, con l'ausilio dei poliziotti, dopo aver liberato la piccola volpe dalla trappola mortale in cui era finita, ha provveduto a medicargli le ferite alla zampa ed al collo, per poi ridare, con gioia e soddisfazione, la libertà al piccolo, simpatico animale selvatico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA