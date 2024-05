Incidente sul lavoro a Lodrone di Storo, ferito un 18enne

È un 18enne di Bagolino il giovane rimasto ferito in modo grave questa mattina in un incidente sul lavoro che si è verificato poco prima delle 9.30 in un magazzino di materiali edili a Lodrone di Storo, in valle del Chiese, in Trentino. Dalle prime informazioni pare che il 18enne sia stato travolto da un bancale carico di materiale edile. Il ragazzo è rimasto cosciente ma non si possono escludere fratture o altri traumi visto il peso del materiale. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari ed il personale sanitario con l'ambulanza intervenuto da Storo.



