Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato poco prima delle 9.30 in un magazzino di materiali edili a Lodrone di Storo, in valle del Chiese, in Trentino. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero che ha trasportato il ferito, un giovane della zona, in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Al lavoro la polizia locale per chiarire la dinamica dell'infortunio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA