Caduta massi, chiusa Sp Val Senales presso Ratisio Nuovo

Una caduta massi e detriti ha reso necessaria la chiusura al traffico della strada provinciale della Val Senales (SP 3), nei pressi della frazione di Ratisio Nuovo. "Se già oggi le condizioni meteorologiche lo consentiranno, speriamo di poter effettuare una ricognizione, per avere un quadro più preciso della situazione con l'ausilio dei geologi. Al momento non possiamo fare previsioni", afferma Philipp Sicher, direttore della Ripartizione Servizio strade della Provincia. Il personale del Servizio strade e i geologi sono attualmente sul posto per le verifiche del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA