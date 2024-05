In Trentino allerta gialla da stasera a mercoledì

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) per possibili frane e allagamenti dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di mercoledì 22 maggio. Inoltre, viste le previsioni meteo, per ragioni di sicurezza dalle 20 di oggi alle 7 di mercoledì il Servizio gestione strade chiuderà la Ss350 da località Buse al confine provinciale.

Dalla tarda sera di oggi alla sera di domani - si legge in una nota della Provincia - una perturbazione atlantica determinerà precipitazioni diffuse a tratti intense e persistenti soprattutto nella mattinata e nelle ore centrali di domani. Entro la sera di domani sono attese cumulate medie di 30 - 60 millimetri e localmente più di 80 millimetri. Dalla sera o tarda sera di domani alle ore centrali di mercoledì la probabilità di precipitazioni appare bassa. Dal punto di vista idraulico, gli effetti al suolo potranno interessare prevalentemente il Trentino sud-orientale.



