Tennis: Sinner-Roland Garros, indizio social del coach Cahill

Jannik Sinner giocherà a Parigi? In attesa di una comunicazione ufficiale da parte del n.2 al mondo, un possibile indizio arriva dai social. Darren Cahill, coach con Simone Vagnozzi del miglior tennista italiano, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram di un bel campo in terra battuta con racchetta e le palle ufficiali di Roland Garros, incluso un tag al torneo e il commento "Terre Battue".

Questo post social apre un nuovo scenario sulla possibile presenza di Sinner a Parigi. L'azzurro ha trascorso alcuni giorni presso la struttura J Medical di Torino per curare l'infortunio all'anca acuitosi a Madrid e che l'ha costretto a malincuore a saltare gli Internazionali BNL d'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA