Furti in appartamento, tre arresti

I carabinieri del nucleo investigativo di Bolzano coadiuvati dai carabinieri delle compagnie di Bolzano, Egna e Brunico nelle prime ore del mattino hanno arrestato tre presunti autori di diversi furti in appartamento. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dopo un'intensa attività investigativa, coordinata dalla Procura di Bolzano, a seguito di diversi furti avvenuti in provincia di Bolzano negli ultimi due mesi. Le persone arrestate, di circa 30 anni di età, sono di origine albanese, uno è di nazionalità italiana.

Ulteriori dettagli dell'Operazione "Banda Bassotti" saranno divulgati in una conferenza stampa che si terrà in mattinata, alle ore 10.30 presso il Comando provinciale dei carabinieri, in via Dante 30 a Bolzano.



