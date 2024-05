Ucraina nell'Ue, l'appello di quattro associazioni ai candidati

"Il voto per la elezione del nuovo Parlamento europeo di giugno 2024 è un fatto politico di rilevanza assoluta. L'esito elettorale avrà un impatto determinante per le crisi internazionali in corso e sul futuro stesso dell'Unione. La maggioranza del popolo ucraino ha già scelto liberamente l'Europa e ha difeso quella scelta prima con le manifestazioni di Euro Maidan nel 2014, poi combattendo contro gli invasori russi che quella scelta vogliono cancellare.

Ora spetta all'Unione europea e ai Paesi membri sostenere in tutti i modi l'Ucraina nel suo percorso di adesione all'Unione".

Si apre così l'appello "Il futuro dell'Europa passa da Kyiv", presentato da Movimento europeo di azione non violenta, EUcraina odv, associazione culturale Comitato Ventotene e associazione Ponte Atlantico di Milano. Già sottoscritta da intellettuali come Adriano Sofri, la lettera si rivolge a tutti i candidati alle prossime elezioni europee, "chiedendo loro di assumere una posizione chiara sul sostegno all'Ucraina e al suo percorso di adesione all'Unione europea".

Oltre al sostegno al percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue, le quattro associazioni e i sottoscrittori della lettera domandano un sostegno pieno e concreto alla difesa militare e civile della popolazione ucraina, la creazione di una difesa comune europea, "più efficiente e meno costosa degli attuali eserciti nazionali", e l'istituzione dei Corpi civili europei di pace "secondo il progetto già di Alexander Langer".

Nella proposta - si legge in una nota - è incluso anche un viaggio a Kyiv che si terrà dal 28 al 30 maggio prossimi "per incontrare e manifestare solidarietà agli ucraini e a cui candidati e cittadini sono invitati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA