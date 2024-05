Trevisiol nominato presidente della Scuola di medicina di Trento

Il direttore dell'Unità operativa maxillo-facciale Apss all'ospedale di Trento, il professore e chirurgo Lorenzo Trevisiol, è stato nominato presidente della Scuola di medicina.

Le prime quattro specializzazioni della Scuola - informa l'Università di Trento in una nota - saranno Neurologia, Anestesia e rianimazione, Medicina d'emergenza urgenza e Radiodiagnostica, e potrebbero partire già dal prossimo anno accademico 2024/2025. In queste ore è stata aperta la banca dati ministeriale, dove sarà presentata la proposta dell'Università di Trento per l'avvio del processo di valutazione: un passaggio obbligato per ottenere l'accreditamento.



