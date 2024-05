Mandacarù, in 2023 utile di 26.290 euro, vendite per 1,9 milioni

Nel 2023 il valore della vendita delle merci nei 16 punti vendita della cooperativa Mandacarù in Trentino-Alto Adige e in Valtellina ha raggiunto la cifra di 1,9 milioni di euro, mentre il valore della produzione si è attestato sui 2,2 milioni (+10%). Sono aumentati i soci della cooperativa (2.951, 44 in più del 2022), ma anche i dipendenti (15, +1 rispetto al 2022) e i volontari (385, +18 rispetto al 2022).

L'utile di 26.290 euro verrà reinvestito in due progetti di cooperazione internazionale avviati dalla Fondazione Altromercato, fondata da Mandacarù nel 2020, in Guatemala e Nicaragua in risposta al cambiamento climatico e per le attività di finanza solidale a favore del Banco Codesarollo in Ecuador.

In particolare, in Nicaragua il finanziamento andrà a 405 produttori di caffè (di cui 156 sono donne) soci della cooperativa Uca Soppexcca. Saranno distribuite in totale 76.140 piante forestali e da frutto per rafforzare l'agro-foresta e 250.000 nuove piante di caffè per rinnovare i campi con varietà più resistenti ai cambiamenti climatici. In Guatemala il progetto coinvolge alcune donne indigene che si occupano di artigianato tessile e che fanno parte dell'associazione Aj Quen.

È prevista la realizzazione di un vivaio di piantine di avocado e di ortaggi in serra attraverso forme di agricoltura biologica.





