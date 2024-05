Caramaschi incontra il Papa e lo invita a Bolzano

Il sindaco Renzo Caramaschi, durante un incontrato in Vaticano, ha invitato Papa Francesco a Bolzano. "Il Santo Padre ha sorriso, immagino che ogni giorno riceva minimo un centinaio di inviti. Comunque appena tornerò a casa voglio parlare con il presidente Kompatscher che ci sia un invito ufficiale e non solo due parole pronunciate dal sindaco".

Lo ha detto il primo cittadino ai microfoni di Alto Adige Tv, che ha seguito Caramaschi a Roma.

"Ho fatto presente al Papa che Bolzano dista in aereo solo 50 minuti da Roma, ma lo ho visto davvero affaticato, con difficoltà di deambulazione. A lui è arrivato un grande applauso di incoraggiamento da tutti presenti, è davvero una grande guida spirituale", ha fatto presente Caramaschi.

Il sindaco, su invito del Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Cardinale Turkson, ha partecipato all'incontro internazionale "From Climate Crisis to Climate Resilience". L'iniziativa si svolge nell'ambito di tre giornate di summit sul tema organizzate dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze.



