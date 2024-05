Kompatscher, "gemeinsame Lösung für den Brenner finden"

Die Stellungnahme der EU-Kommission zur italienischen Beschwerde gegen die von Österreich verhängten starken Verkehrsbeschränkungen auf der Brenner-Achse "ist nicht so überraschend, da in diesen Maßnahmen einige kritische Punkte in Bezug auf das Europarecht festgestellt werden konnten". Dies sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher, der die Forderung nach einer Konfrontation zwischen den betroffenen Parteien im Hinblick auf eine "gemeinsame Lösung" wiederholte.

"Die Kommission hat, soweit ich weiß, keine Fristen gesetzt und auch keine Maßnahmen von Österreich gefordert, so dass sich Italien nun an den europäischen Gerichtshof wenden kann", fügte Kompatscher hinzu, dem zufolge die Lösung der Probleme des Schwerverkehrs über den Brenner jedoch nicht im rechtlichen Bereich liegt. "Wir haben immer gesagt, dass diese Maßnahmen Nebeneffekte haben, die auch für unser Gebiet negativ sind", erklärte Kompatscher, "aber wir haben auch immer gesagt, dass es ohne Regeln, freie Fahrt für alle, eine Katastrophe wäre." Kompatscher: "Wir müssen bessere Lösungen auf den Tisch legen und finden, die im Einklang mit dem Gesetz stehen und vor allem die Interessen schützen, um die es geht: den sicheren Güterverkehr mit Transitsicherheiten, auch für die Autofahrer, aber auch und gleichzeitig den Schutz der Gesundheit der Menschen, die an der Brennerachse leben".

"Wir haben bereits einige Ideen vorgeschlagen, wie z.B. die digitale Steuerung des Verkehrsflusses, zwischen Nordbayern und Verona, in einer Zusammenarbeit zwischen den Staaten, unter Verwendung der heute bestehenden digitalen Systeme. Das ist unser Vorschlag, der natürlich unverändert bleibt", so Kompatscher abschließend.



