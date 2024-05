Matteo Zago ora è Alfiere della Repubblica

Uno degli "Alfieri della Repubblica", a cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito un attestato d'onore, è il bolzanino Matteo Zago, nato il 28 settembre 2015. Matteo è diventato Alfiere della Repubblica per la prontezza con cui, a soli otto anni, è riuscito a fermare un veicolo in movimento che rischiava di schiantarsi a causa del malore che ha colpito il padre mentre era alla guida. Matteo si trovava da solo in macchina con suo padre che, all'improvviso, ha perso i sensi a causa di un malore. Senza farsi paralizzare dalla paura, il bambino, nonostante la giovanissima età, si è slacciato la cintura, ha spostato la gamba del papà dall'acceleratore, ha premuto il pedale del freno ed è riuscito a fermare l'auto. Quindi, resosi conto della gravità delle condizioni del padre, ha preso il cellulare e ha attivato i soccorsi che, intervenuti poco dopo, hanno salvato la vita all'uomo.



