Festival economia Trento, in fase di allestimento gli spazi

A dieci giorni dall'inaugurazione dell'edizione 2024 del Festival dell'Economia di Trento, gli spazi del centro storico del capoluogo si stanno tingendo di arancione. Sono infatti in corso - si apprende - i lavori di allestimento degli stand e dei padiglioni che accoglieranno esperti e visitatori, assieme alle aree dedicate all'intrattenimento e allo svago. La manifestazione, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Comune e l'Università di Trento, inizierà il prossimo 23 maggio e si concluderà domanica 26 maggio.

Le piazze per informarsi, intrattenersi e divertirsi sono cinque: piazza Duomo, piazza Fiera, piazza Mostra, piazza Cesare Battisti e piazza Pasi.

In Piazza Duomo torna la libreria del Festival curata dall'associazione dei librai del Trentino. Tra i luoghi del Fuori Festival, la "new entry" è Piazza Mostra, dove troveranno spazio iniziative dedicate alle famiglie; piazza Fiera ospiterà musica ed eventi, mentre l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa avverrà in piazza Pasi. Piazza Cesare Battisti sarà il palcoscenico di Radio24, in diretta live. A questi spazi, si aggiunge il Chiostro degli Agostiniani, che ospiterà presentazioni di libri editi da Luiss University Press e dibattiti con gli autori. Tutte le strade del centro, poi, saranno animate, grazie agli attori del "Silent theatre", organizzato da Biblioteca degli alberi Milano.



