Lancia accetta contro una donna, arrestato un 30enne in Trentino

Ha lanciato un'accetta contro una donna e ha provato a darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri. Il protagonista dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è un uomo di 30 anni. A denunciare l'accaduto la vittima, una donna che stava operando per conto dell'autorità giudiziaria e che conosceva il suo aggressore.

Sul posto si sono portate subito due pattuglie dei carabinieri di Cavalese. Rintracciato a Castello di Fiemme, il 30enne ha provato a fuggire inizialmente a bordo di un'auto, poi di corsa. Dopo una breve colluttazione - informa l'Arma - i carabinieri sono riusciti a bloccarlo con l'aiuto di un cittadino. L'uomo, che è risultato essere anche in stato di ebbrezza, è arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni aggravate, minacce aggravate e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.



