Premio Pezcoller-Aacr, la vincitrice de Lange arrivata a Trento

La vincitrice del premio Pezcoller-Aacr per la ricerca su cancro, Titia de Lange, è arrivata a Trento in vista della cerimonia ufficiale di consegna del premio, che si terrà domani, sabato 10 maggio, al teatro Sociale di Trento.

De Lange è nata nel 1955 a Rotterdam, ha fatto parte del gruppo di ricerca di Harold Varmus (premio Nobel per la medicina nel 1989) all'Università della California San Francisco e dal 1997 è capo del laboratorio di biologia cellulare e genetica alla Rockefeller University di New York e direttrice dell'Anderson Center for Cancer Research.

Il premio è stato assegnato alla ricercatrice, con all'attivo circa 200 articoli scientifici e oltre 42mila citazioni, per aver scoperto la funzione di una proteina che protegge le estremità dei telomeri. "I telomeri hanno un duplice ruolo. Da una parte l'accorciamento dei telomeri è un fatto positivo perché prevengono la formazione del tumore, ma se il tumore c'è già, il telomero svolge un ruolo diverso e con la sua duplicazione può portare a un peggioramento della condizione.

Dobbiamo ancora lavorare sullo sviluppo di un farmaco che punti alla telomerasi, un enzima che se coinvolto nel processo può ridurre o evitare il cancro. Ci stiamo avvicinando ma non ci siamo ancora", ha specificato De Lange, durante un incontro con la stampa locale.

Il premio di 75mila euro le verrà consegnato dal presidente della Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni e del presidente dell'Aacr 2023-24, Philip Greenberg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA