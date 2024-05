In attesa dell'espulsione viene arrestato per una rapina

Un cittadino marocchina di 24 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, si trovava al Cpr di Milano in attesa di essere espulso, ma nel frattempo la Questura di Bolzano l'ha identificato come autore di una rapina in un supermercato, avvenuto a marzo nel capoluogo altoatesino. A questo punto il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore a Milano.

"Grazie ad una complessa indagine portata a termine dagli investigatori della Polizia bolzanina è stato possibile individuare ed arrestare un pericoloso pregiudicato, autore di reati violenti e trattenuto in un Cpr in attesa di essere rimpatriato - ha commentato il questore Paolo Sartori -. E' fondamentale per la sicurezza dei cittadini che soggetti che rifiutano di rispettare le leggi del nostro Paese vengano sanzionati e messi in condizione di non nuocere alla collettività".



