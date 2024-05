Maltratta la compagna, 37enne allontanato da casa

Aveva insultato e aggredito la compagna in più occasioni. Per un 37enne di origini colombiane è scattata la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, la compagna di 35 anni, anche lei di origini colombiane, e il figlio di un anno, che in occasione dell'ultimo episodio di violenza aveva colpito involontariamente. Le misure sono state eseguite nel pomeriggio di ieri dal personale della squadra mobile della polizia di Stato di Trento. Ora il 37enne è indagato per aver commesso maltrattamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA