Rissa aggravata ad Egna, nove uomini denunciati

I carabinieri della Stazione di Egna hanno denunciato nove uomini per rissa aggravata. Verso le ore 21:30 di ieri sera alla centrale operativa 112 era stato segnalato che in via Nazionale della Frazione Laghetti di Egna più persone si stavano picchiando in strada con una mazza da baseball. All'arrivo i militari hanno trovato una macchia di sangue in terra e uno dei partecipanti alla rissa che si stava riprendendo dopo essere svenuto per un colpo ricevuto.

Dagli elementi raccolti risulta che la lite fosse scaturita per una motocicletta parcheggiata al di fuori degli spazi previsti, che andava ad ostruire il passaggio nei parcheggi sotterranei di un condominio di via Nazionale, luogo residenza di alcuni dei litiganti. A causa del diverbio tra condomini sono sopraggiunti dei "rinforzi" per entrambe le fazioni e dalle parole si è passato ai fatti.

Tranne due nati a Bolzano, sono tutti di origine extracomunitaria di cui sette residenti in provincia di Bolzano e due residenti in provincia di Trento di età compresa tra 61 e 25 anni.

A seguito della violenta lite è dovuta intervenire anche un'autoambulanza che ha trasportato due uomini al Pronto soccorso dell'Ospedale di Bolzano, mentre altri due litiganti si sono recati con mezzi propri al Pronto soccorso dell'Ospedale di Trento.

I carabinieri hanno sequestrato una mazza da baseball e hanno sentito fino a notte fonda diversi testimoni. I carabinieri hanno acquisito anche dei video, per delineare i contorni di responsabilità dei singoli. I nove protagonisti della rissa sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Bolzano e la loro posizione è al vaglio della Magistratura.



