Dorfmann (Svp), 'Ppe deve ascoltare i bisogni del popolo'

"Il Partito popolare deve essere vicino al popolo e ascoltare i suoi bisogni. Con il nazionalismo non si va da nessuna parte, solo camminando assieme andiamo avanti. All'Alto Adige, terra di confine, l'Europa ha portato molto, senza Europa saremmo una semplice terra di confine". Lo ha detto l'europarlamentare uscente Herbert Dorfmann al congresso della Svp a Merano. Dorfmann si presenta con il simbolo della Volkspartei, grazie a un apparentamento con Forza Italia, previsto per i rappresentanti delle minoranze linguistiche. "Possiamo criticare la Provincia di Bolzano, ma non per questo l'autonomia non ha il suo perché, e lo stesso vale per l'Europa, possiamo criticare Bruxelles, ma non per questo l'Europa non ha il suo perché", ha aggiunto Dorfmann.





