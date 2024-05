Italia-Finlandia donne si giocherà il 12/7 a Bolzano

Sarà lo stadio 'Druso' di Bolzano a ospitare, martedì 16 luglio, Italia-Finlandia, sesta e ultima partita del girone di qualificazione agli Europei donne del prossimo anno.

Il cammino della nazionale femminile si chiuderà quindi nell'impianto che lo scorso ottobre ha fatto registrare il tutto esaurito per la vittoria dell'Under 21 maschile contro la Norvegia, che sarà la prossima avversaria delle ragazze del ct Andrea Soncin, attesa dal doppio confronto con le scandinave in programma venerdì 31 maggio a Oslo e martedì 4 giugno a Ferrara.

Dopo le due partite con la Norvegia, martedì 12 luglio l'Italia farà visita all'Olanda, battuta 2-0 nella gara d'esordio disputata il 5 aprile a Cosenza, per poi concentrarsi sull'appuntamento conclusivo del girone con la Finlandia.

Le azzurre giocheranno a Bolzano per la terza volta: l'ultima, in ordine di tempo, è stata l'amichevole persa 20 anni fa con la Germania (1-0), preceduta dal successo (8-0) nel test del 1983 contro l'Austria.



