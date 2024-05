Comune Trento, presentato Piano culturale dei prossimi 10 anni

È stato presentato pubblicamente il Piano di politica culturale per i prossimi dieci anni del Comune di Trento, un documento che definisce le linee guida fondamentali e gli obiettivi pratici da conseguire nel settore.

Il piano - si apprende - è stato voluto per ridefinire il ruolo dell'ente locale, che assume non soltanto una funzione di intervento economico sussidiario, ma anche la regia e l'indirizzo delle politiche di accompagnamento, progettazione e promozione di pratiche di confronto e rete.

Nello specifico, il documento prevede 4 macro temi, intorno a cui ruota il futuro della città: la capacità trasformativa e rigenerativa della cultura come cura umana e sociale (definito "Vivere più culturalmente"), la sfida climatica ed energetica per la città ("Più natura nella cultura"), nuove avventure di immaginazione civica attraverso l'esperienza culturale ("Trento contemporanea") e le comunità plurali ("Comunità più aperte, vive, sicure").

Per quanto riguarda obiettivi e strumenti, il piano, frutto di un lungo percorso partecipato, prevede di insistere su una spinta all'ibridazione e alla sperimentazione, lo stimolare nuove forme di fruizione e condivisione degli spazi e l'incentivazione della creatività civica. Si parla anche di revisione del regolamento di assegnazione dei contributi, valorizzare l'apporto spontaneo del volontariato e delle imprese culturali e la creazione di uno sportello abilitante dedicato alla cultura.



