Sindaco Ianeselli saluta il commissario del Governo uscente

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha incontrato il commissario del Governo uscente Filippo Santarelli, da oggi in pensione, ieri pomeriggio a Palazzo Geremia.

Il primo cittadino ha consegnato all'alto funzionario una targa che raffigura l'Aquila di San Venceslao in metallo dorato traforato con la dedica "Per il suo impegno a favore della nostra città".

Santarelli, originario di Rieti, termina oggi a Trento una carriera che lo ha visto in tutta Italia al servizio dello Stato e della legalità. In quest'ultimo anno di professione a Trento - aveva preso servizio nel marzo 2023 - la sinergia tra le due istituzioni - scrive il Comune di Trento in una nota - è sempre stata all'insegna della collaborazione per la sicurezza sul territorio, anche con attenzione alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Il sindaco ha rivolto al commissario i migliori auguri per una serena pensione a nome di tutta la città.



