Alessia Ambrosi (Fdi) si candida alle europee

La deputata trentina di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi si candida alle europee. "Per me politica è cuore e onore. Di fronte a una sfida così entusiasmante - riuscire da trentina a essere eletta in Europa dopo tanti anni che la nostra provincia non ce la fa - scappare non fa per me. Ed eccomi qua, guardatemi: ho accettato, ho appena firmato, mi sono messa in gioco", scrive su Facebook, ringraziando anche la premier Giorgia Meloni.

Il coordinatore regionale di Fdi, Alessandro Urzì, ribadisce in una nonta che "la decisione è stata assunta di comune accordo fra il livello territoriale e la dirigenza nazionale del partito e punta a garantire una voce autorevole di Fratelli d'Italia in questa competizione decisiva per la rappresentanza degli interessi italiani nel futuro parlamento europeo". "L'onorevole Ambrosi è componente della commissione politiche dell'Unione Europea alla camera dei deputati e vicepresidente dell'Unione interparlamentare italiana che è un'organizzazione internazionale che riunisce i rappresentanti dei Parlamenti democraticamente eletti nei Paesi del mondo", prosegue. "Il Trentino Alto Adige con l'onorevole Alessia Ambrosi garantisce un profilo di competenza e responsabilità su cui il partito compattamente, a Trento come a Bolzano, sarà con entusiasmo in campo", conclude Urzì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA