Ruba l'e-bike a un 14enne, denunciato 30enne della Val di Non

Un 30enne della Val di Non è stato denunciato per aver rubato una e-bike ad un ragazzo di 14 anni.

L'episodio era avvenuto il mese scorso a Cles. Il 14enne aveva lasciato la sua e-bike vicino all'ingresso del bar del Centro tempo libero, senza averla però assicurata con una catena. Dopo essersi allontanato per pochi minuti - informa l'Arma - il ragazzino era tornato sul posto e non aveva più trovato la sua bicicletta, dal valore di circa 1.800 euro. I carabinieri di Cles si erano subito attivati e avevano trovato l'e-bike alcuni giorni dopo, tra i meleti di una frazione di Ville d'Anaunia. Le indagini hanno permesso di identificare la persona che aveva rubato la bicicletta, che è stata riconosciuta dai carabinieri grazie alle immagini delle video-sorveglianze della zona. Per l'uomo, un 30enne della Val di Non, è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Trento, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.



