Femminicidio di Merano verso il rito abbreviato

Il pm Axel Bisignano ha stralciato, dall'elenco delle lesioni provocate dalla presunta aggressione da parte dell'imputato, la parte relativa alle fratture costali, dal momento che "è emerso il dubbio che possono essere state provocate dalle manovre rianimatorie".

L'accusa, nei confronti di Alexander Gruber, resta di omicidio preterintenzionale per la morte della compagna Sigrid Gröber avvenuta il 19 febbraio 2023, ma con la modifica del capo d'imputazione si riaprono i termini per la difesa per chiedere l'accesso al rito abbreviato. Cosa che si è riservata di fare al termine dell'udienza di oggi, in Corte d'Assise, nella quale è stato ascoltato il consulente di parte civile, Guido Cavagnolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA