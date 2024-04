Il fienile del maso 'Col dala Pelda' diventa monumento storico

Il fienile del maso "Col dala Pelda", a Selva di Val Gardena, sarà stato posto sotto tutela storico-artistica. La delibera che prevede la catalogazione dell'edificio come monumento storico è infatti stata approvata dalla Giunta provinciale. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno kompatscher.

L'edificio della fattoria ha un'ampia pianta rettangolare con una base in pietra e una sovrastruttura in legno. La stalla occupa il piano inferiore, mentre il fienile, a due piani, è costruito con la tecnica a blinde ("Blockbau"), ovvero con tronchi rotondi sovrapposti, e presenta un balcone ad uso agricolo che corre lungo tutti i lati della costruzione. La scritta "Bm Blm 1693 Ihs Maria" sulla trave di colmo corrisponde agli esiti della dendrodatazione.

La Soprintendenza provinciale ai beni culturali aveva già riconosciuto l'interesse culturale, mentre la proprietaria si era recentemente espressa a favore del vincolo di tutela diretta.

"Considerato l'impatto del turismo sul tessuto edilizio della Val Gardena, la conservazione degli edifici antichi e storici è un aspetto molto importante. Oltre agli aspetti conservativi, estetici e paesaggistici, questi edifici vantano anche un significato storico e culturale", ha chiarito, in una nota, l'assessore Philipp Achammer



