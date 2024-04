Dal vescovo la cresima a 24 adulti e il richiamo alla pace

Nella chiesa di San Domenico a Bolzano il vescovo Ivo Muser ha impartito ieri (domenica 21 aprile) la cresima a 24 giovani adulti, provenienti dalle parrocchie di Sinigo, Merano, Bolzano, Brunico e Vipiteno.

Dal mese di gennaio i 24 adulti si sono preparati negli incontri di gruppo accompagnati da diversi relatori (sacerdoti e laici) nelle parrocchie di Bolzano, Merano, Sinigo, Brunico e Vipiteno, dove hanno percorso il cammino di riscoperta della fede che ieri li ha portati a ricevere il sacramento nella celebrazione presieduta dal vescovo Ivo Muser a Bolzano.

Nella sua omelia nella chiesa di San Domenico in piazza Domenicani il vescovo ha ripreso l'affermazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni "Io sono il buon pastore", colui che chiama le persone per nome e instaura con ognuna una relazione personale.

Rivolgendosi ai cresimandi adulti monsignor Muser ha sottolineato come anche loro siano affascinati da Gesù e da adulti abbiano quindi deciso di approfondire la relazione con lui. Attraverso il dono dello Spirito Santo sono perciò chiamati a essere testimoni di questa relazione personale. Fondamentale - ha sottolineato il vescovo - è che la relazione con il Signore porti frutto nella vita di ognuno. Un frutto particolare del quale il mondo oggi ha particolarmente bisogno è la pace, ha ribadito il vescovo, che ha esortato i cresimandi a essere testimoni liberi e autentici del Risorto e a vivere con fedeltà, fiducia e speranza il dono della cresima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA