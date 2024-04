Si ribalta con il trattore a Soraga, muore un 64enne

Un uomo di 64 anni è morto in un incidente che si è verificato nei boschi sopra Soraga, in zona "Soraga Alta", in val di Fassa, verso le 19. Secondo le prime informazioni, il trattore stava percorrendo la strada forestale quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada rotolando per una decina di metri lungo il pendio boscoso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cavalese, che si occupano dei rilievi, gli operatori del Soccorso alpino di Moena, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari con l'elicottero sanitario. Inutili i tentativi di rianimare l'uomo, che è morto sul posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA