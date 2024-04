Nel 2023 Fondazione Caritro ha erogato 9,7 milioni di euro

Nel 2023 la Fondazione Caritro ha erogato 9,7 milioni di euro, di cui 3.110.000 (32%) destinati alla ricerca, 2.083.766 (22%) al sociale, 2.354.174 (24%) all'istruzione e 2.156.994 (22%) alla cultura. Con questi finanziamenti sono stati promossi 23 bandi, il numero maggiore negli ultimi dieci anni, durante i quali l'investimento complessivo della Fondazione è stato pari a oltre 82 milioni di euro. Sono state 216 le realtà che hanno beneficiato del sostegno, per un totale di 308 progetti finanziati (16 in più rispetto al 2022).

Il piano bond, il piano azioni e la gestione della liquidità - si legge in una nota - hanno consentito la crescita dell'attivo fino a 477 milioni ai valori contabili, con una redditività media del 4%. Il fair value (valore del totale attivo) sale del 31%, raggiungendo i 630 milioni di euro. I ricavi totali per il 2023 sono pari a 18,5 milioni (+13%) rispetto all'anno precedente. Invariati i costi di funzionamento, pari a 2,73 milioni di euro, mentre hanno pesato gli accantonamenti al fondo rischi, oneri e le svalutazioni per oltre 3 milioni di euro.

L'avanzo di bilancio del 2023 è stato pari a 10 milioni di euro e ha portato il patrimonio netto a 408 milioni. Si conferma quindi il trend di crescita che porta a stimare erogazioni per 10 milioni di euro nel 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA