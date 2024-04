Carabiniere fuori servizio sventa rapina in un supermercato

I carabinieri di Merano hanno arrestato un cittadino 22enne per il reato di tentata rapina e violenza a pubblico ufficiale. Ieri sera un carabiniere fuori servizio ed in abiti borghesi, dopo aver notato all'interno di un supermercato del centro cittadino un uomo in forte stato di agitazione, è intervenuto su richiesta del personale.

Il delinquente infatti, poco prima, aveva provato a rapinare una cassiera, simulando il possesso di un'arma da fuoco, per portarle via l'intero incasso presente nel registratore di cassa e brandendo anche una bottiglia in vetro come arma. Solo l'intervento del militare, che ha bloccato e neutralizzato il malvivente, è riuscito ad evitare ben più gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato della Polizia di Merano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA