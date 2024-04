Tour of the Alps: il britannico Carr vince la 4/a tappa

È il britannico Simon Carr (EF Education-EasyPost) a ottenere la vittoria nella quarta tappa del Tour of the Alps 2024, 141,3 chilometri da Laives a Borgo Valsugana. Alle sue spalle si sono classificati gli australiani Michael Storer e Ben O'Connor. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez (Lidl Trek) mantiene invece la maglia verde di leader della classifica generale, seguito da O'Connor e Tiberi.

La quinta tappa, tutta trentina, del Tour of the Alps partirà domani da Levico Terme, dove è previsto anche l'arrivo dopo 118,6 chilometri.



