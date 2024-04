Questura Trento,da gennaio 16 ammonimenti per violenza domestica

Da inizio anno, la Divisione anticrimine della Questura di Trento ha notificato 16 ammonimenti per violenza domestica e 25 per stalking. Inoltre, sono stati emessi 24 divieti di ritorno nei confronti di persone pregiudicate e ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, oltre a 31 avvisi orali, di cui tre rivolti a minori, e due provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di due autori di condotte pericolose per la sicurezza pubblica nelle aree aree della locale stazione ferroviaria e nelle immediate vicinanze.

La Divisione anticrimine - si apprende - ha inoltre emesso un provvedimento cosiddetto "Daspo Willy" (che permette di allontanare persone ritenute pericolose da locali di pubblico intrattenimento, esercizi commerciali o determinate zone), a cui si aggiungono cinque Daspo per divieto di accesso a manifestazioni sportive. In questo caso, si è trattato di un aggravamento della durata di provvedimenti già in essere.





