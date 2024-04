Al via a Bolzano il campionato mondiale di hockey su ghiaccio

Domenica prossima, 28 aprile prenderà il via il Campionato Mondiale di Hockey su Ghiaccio IIHF 2024 Divisione I, Gruppo A (2024 IIHF WMIA), presso la Sparkassen Arena di Bolzano. Fino al 4 maggio Corea del Sud, Giappone, Italia, Romania, Slovenia e Ungheria si contenderanno i due posti disponibili per la Top Division.

Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa congiunta tra FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e Fiera Bolzano presso la Südtirol Lounge di Fiera Bolzano, è stata presentata la rassegna iridata e i suoi eventi di contorno, oltre alla Fiera Tempo Libero. Alla conferenza stampa hanno partecipato Marcello Cobelli, presidente del comitato organizzatore e responsabile del settore hockey della FISG, Stefan Zisser, direttore sportivo delle squadre Nazionali di hockey, Mike Pelino, head coach della Nazionale italiana, Juri Andriollo, assessore alle politiche sociali, al tempo libero e allo sport del Comune di Bolzano, Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano e Birgit Hafner, del Team Tempo Libero.

Il programma sportivo L'esordio è previsto per domenica 28 aprile, a cui seguiranno le giornate del 30 aprile, 1°, 3 e 4 maggio. Per ogni giornata di gioco sono previste tre partite, alle ore 12:30, 16:00 e 19:30. La Nazionale italiana è scesa sul ghiaccio per le prime amichevoli contro la Francia lo scorso weekend: a Megève gli Azzurri hanno rimediato una sconfitta per 4 a 2, rifacendosi poi il giorno dopo ad Aosta con una vittoria per 3 a 2. Prima dell'esordio iridato contro la Romania sono in programma altre tre amichevoli: il 20 e 24 aprile alla Würth Arena di Egna contro la Corea del Sud (ore 19:00) e il 23 aprile alla Meranarena di Merano contro l'Ungheria (ore 19:30).

Sabato 27 aprile, alle ore 17:30, nella centralissima piazza Walther di Bolzano si terrà la cerimonia di inaugurazione, alla quale parteciperanno le squadre che da lì a poco scenderanno sul ghiaccio, insieme ai rappresentanti della politica e alcuni tra i campioni che hanno partecipato all'ultimo Campionato Mondiale giocato in Italia nel 1994.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA