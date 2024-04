Ruba preziosi ad anziana in una Rsa a Bolzano

Una donna trentina di 62 anni, con precedenti specifici, è stata denunciata dalla Questura di Bolzano per il furto di preziosi ai danni di un'anziana, ospite di una Rsa. Il questore Paolo Sartori ha inoltre emesso un foglio di via.

Il furto era avvenuto lo scorso febbraio, mentre l'80enne si trovava sulla sedia a rotelle nel parco del Grieserhof. E' stata avvicinata dalla donna che le ha strappato dal collo una collana d'oro con annesso un anello di diamanti, per poi allontanarsi velocemente. La donna è stata però immortalata dalle telecamere di videosorveglianza.

"Quello che ha avuto come vittima questa anziana signora rappresenta una tipologia di reato particolarmente deprecabile ed odiosa, in quanto colpisce una delle fasce deboli della società, non in grado di difendersi - sottolinea Sartori -. Per questo motivo la Polizia di Stato è da sempre attenta riguardo a questi fenomeni delinquenziali, in modo tale da poter assistere le vittime e porre in essere ogni sforzo per assicurare alla Giustizia chi li commette".



