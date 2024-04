Controlli della polizia a Trento, un arresto e due denunce

Personale dell'Upgsp e della Squadra mobile, con il supporto del Reparto prevenzione crimine e delle unità cinofile della polizia locale di Trento, ha arrestato un cittadino pakistano di 33 anni per spaccio in flagranza di reato. L'uomo è stato visto dagli agenti martedì pomeriggio mentre vendeva hashish ad una persona che aveva appena consegnato 25 euro ad un altro pakistano. Frutto della cessione 3,46 grammi - è stato appurato dopo il controllo - mentre lo spacciatore ha gettato a terra altri 23,90 grammi, poi sequestrati.

Anche il pakistano che aveva ricevuto i soldi della cessione, 25 anni e con precedenti per spaccio, è stato denunciato in concorso con il 33enne che, invece, è stato arrestato. L'uomo, con precedenti per lesioni, era già stato arrestato dalla Squadra mobile venerdì 12 aprile perché, dopo una perquisizione in casa, erano stati trovati 50 grammi di hashish e un grosso coltello nascosto in una frattura del muro.

Nei suoi confronti era stato disposto un divieto di dimora nel Comune di Trento che il 33enne non ha rispettato.

Gli operatori hanno denunciato per spaccio anche un tunisino di anni 19 con precedenti possesso di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate. Il giovane aveva con sé 6,74 grammi di cocaina divisa in 12 dosi.



