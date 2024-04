Bianchi rompe con Borin, 'totalmente disinteressato a Laives'

L'assessore provinciale ed ex sindaco di Laives Christian Bianchi critica duramente il commissario di Forza Italia Matteo Gazzini e l'assessore comunale uscente di Uniti per Laives Bruno Borin per la loro scelta di correre da soli alle comunali.

"Giovedì, nella conferenza stampa del centrodestra, Gazzini aveva affermato, convintamente, che per lui Claudia Furlani era la prima scelta, la migliore, con tanto di apprezzamenti e complimenti: oggi, a meno di una settimana, si presenta lui come candidato sindaco, dimostrando di essere una persona politicamente e personalmente inaffidabile", afferma Bianchi.

"Peggio di lui, Bruno Borin: assessore in carica di Uniti per Laives, si era candidato alle elezioni provinciali in Fratelli d'Italia. La settimana scorsa aveva annunciato di ritirarsi dalla politica e oggi si presenta come capolista di Forza Italia. Senza alcun rispetto, ne nei confronti di chi lo ha sostenuto come assessore fino ad oggi (Uniti) ne nei confronti di fratelli d'Italia. Ma specialmente totalmente disinteressato alla città di Laives e ai suoi cittadini", prosegue Bianchi.

"Chiaro che con persone di questo tipo la nostra colazione non collaborerà, ne oggi ne al ballottaggio, isolandoli e impedendo loro di portare avanti una politica di livello bassissimo. Per quanto ci riguarda, la nostra coalizione con candidato Claudia Furlani sta lavorando benissimo e proseguiamo serenamente il nostro percorso", conclude.



