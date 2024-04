Alunno segnala furto di bici alla stazione di Chiusa

Un alunno di una scolaresca elementare di Bolzano in gita nel Comune di Chiusa ha assistito in prima persona al furto di una bicicletta. L'episodio, occorso nei pressi della Stazione ferroviaria di Chiusa, è stato notato dal minore. Gli insegnanti su insistenza del bambino hanno contattato subito i carabinieri.

I due malviventi accortisi di essere stati sorpresi, sono saliti con le due biciclette poco prima rubate, sul treno per Bolzano, dove però li attendevano carabinieri in borghese. I due uomini, che pensavano di averla fatta franca, sono stati individuati e portati in caserma.

Nel merito il comandante provinciale dei carabinieri col.

Raffaele Rivola: "La presenza capillare dell'Arma sul territorio ha permesso di risolvere questo caso nell'immediatezza, ma la cosa più importante è il senso civico dimostrato da questa scolaresca che non ha esitato a chiamare i carabinieri".



