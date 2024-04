Kompatscher, 'governo prenda decisione su carcere Bolzano'

Sul nuovo carcere di Bolzano "il governo deve prendere una decisione. Continueremo a dirlo in tutte le sedi, anche alzando la voce". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

"Da anni, ad ogni incontro che abbiamo col ministero di Grazia e giustizia - ha aggiunto il presidente altoatesino - facciamo presente che siamo in una situazione inaccettabile, vergognosa. L'ultimo episodio è solo un'ulteriore conferma: può succedere che ci siano dei casi di scabbia, ma, certo, il fatto che la situazione sia quella che è, sia per spazi che per condizioni sanitarie, lo favorisce".

"C'è un progetto, che è stato elaborato in base ad un concorso internazionale ed approvato da una commissione in cui erano rappresentati i ministeri coinvolti, c'è un'impresa che ha vinto la gara, c'è un terreno espropriato che è stato destinato urbanisticamente a quello scopo, ma non c'è il via libera ai lavori. Ho scritto una lettera sia al ministro, sia alla presidente del consiglio in cui ho chiesto che finalmente il governo prenda una decisione", ha concluso Kompatscher.



