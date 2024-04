Allerta terrorismo, attenzione alta anche in Trentino

"L'attenzione è massima da parte delle forze dell'ordine per quanto riguarda i rischi di carattere terroristico. Gli obiettivi sono vigilati e gli eventi pubblici sono controllati con grande attenzione". Così, a margine della conferenza stampa di prestazione del protocollo d'intesa per garantire la sicurezza nelle farmacie, il commissario del Governo di Trento, Filippo Santarelli, in riferimento ai pericoli per il Paese derivanti dalle tensioni in Medio Oriente.

Per quanto riguarda la criminalità in Trentino, Santarelli ha rilevato come le "statistiche non ci parlano di dati preoccupanti, ma dobbiamo adottare tutte le possibili misure per prevenire possibili forme di reato".



