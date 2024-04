Domani atteso Cdm con norme su volontariato in Alto Adige

È al momento prevista per domani, anche se non ancora ufficialmente convocata, la prossima riunione del Consiglio dei ministri. Dovrebbe tenersi alle 18, e fra i provvedimenti all'esame della riunione tecnica preparatoria c'era l'esame definitivo del decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

In esame anche tre disegni di legge di ratifica di altrettanti accordi simili con Libia, Liechtenstein e Cina per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Atteso anche un decreto legislativo con norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige sull'attribuzione di competenze legislative alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di volontariato. E due decreti del Presidente della Repubblica sul comparto Afam, Alta formazione artistica, musicale e coreutica: uno sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico; e un secondo per disciplinare la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni.





