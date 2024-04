Zenorini eletto segretario della Lega in Alto Adige

A Bolzano, alla presenza del delegato federale Andrea Crippa, si è svolto il congresso della Lega Alto Adige. É stato eletto, dopo molti anni di commissariamento, segretario per acclamazione Paolo Zenorini. I membri del direttivo sono Margareta Ploner, Marco Caruso, Claudio Lotti, Christian Govi e Giuliano Vettorato.

"L' Alto Adige - ha detto Zenorini - è una terra unica e particolare in cui da molto tempo convivono tre gruppi linguistici diversi. La Lega ha sempre cercato di rappresentare i tre gruppi linguistici e credo fortemente che nei prossimi anni si debba lavorare attivamente in questo senso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA