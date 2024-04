Nuovi e moderni mezzi per la Croce Rossa altoatesina

Anche il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha presenziato alla cerimonia tenutasi oggi nella sede dell'Agenzia per la Protezione civile, in viale Druso a Bolzano, per la consegna dei nuovi mezzi al Comitato provinciale della Croce rossa italiana (Cri). "Abbiamo colto l'occasione della visita del presidente Valastro per consegnare i nuovi mezzi in dotazione alla Croce Rossa altoatesina, acquistati con il contributo della Provincia", ha spiegato il presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile Arno Kompatscher, che ha voluto ringraziare la Croce Rossa Italiana per la collaborazione e il sostegno: "Siete una figura di riferimento per l'Alto Adige", ha detto Kompatscher, rivolgendosi alla delegazione della Croce Rossa.

"Da 160 anni, ovunque e per tutti". Con questo significativo slogan il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro ha ricordato la fondazione della Croce Rossa da parte dello svizzero Henri Dunant. Valastro ha fatto riferimento alla lunga tradizione della preparazione alle situazioni di emergenza e le calamità naturali. "I veicoli rappresentano strumenti preziosi per aiutare la popolazione", ha sottolineato il presidente della Croce Rossa Italiana.

"Il fatto che la cerimonia dedicata alla presentazione dei nostri veicoli sia avvenuta nella sede della nostra Agenzia per la Protezione civile è un segno della buona collaborazione tra le due organizzazioni", ha ribadito Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia per la Protezione civile altoatesina. "La Croce Rossa fa parte della Colonna Mobile Provinciale ed è inserita nel sistema nazionale di Protezione civile". ha sottolineato Unterweger.

Durante la cerimonia sono stati presentati i nuovi mezzi di soccorso. "Si tratta di un autoarticolato, un camion refrigerato per il trasporto di merci a temperatura controllata, un rimorchio flessibile e una farmacia mobile dotata di servizi sanitari", ha spiegato Manuel Pallua, presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana. Alex Gasser e Christian Rosà, della ditta Gasser Iveco, hanno realizzato il progetto insieme alla Croce Rossa, consegnando simbolicamente le chiavi dei nuovi veicoli.



