Milano-Cortina, stanziati 6 milioni per Stadio fondo di Tesero

La Giunta provinciale di Trento ha approvato il rifacimento delle piste dello Stadio del fondo di Tesero, per adeguarle alle esigenze delle olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. Il centro della val di Fiemme - si apprende - ospiterà le competizioni di sci di fondo e parabiathlon. Per i lavori di adeguamento è stata stanziata una cifra di poco più di sei milioni di euro.

"Stiamo adeguando i nostri impianti per ospitare i giochi.

Grazie alle nuove piste, rispettose degli standard internazionali richiesti dal Comitato olimpicio internazionale, il centro di Tesero sarà all'avanguardia, a misura di spettatore e all'altezza del talento degli atleti che si contenderanno i titoli olimpici", ha spiegato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Il progetto prevede la ridefinizione dei tracciati delle piste e i relativi impianti di innevamento e illuminazione, assieme alla realizzazione di una nuova opera di presa sull'Avisio, a servizio dell'impianto di innevamento.

"I nuovi anelli di gara - precisa l'assessore allo sport, Francesca Gerosa - non esauriranno il loro compito una volta concluse le Olimpiadi, ma rimarranno a disposizione di tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata sugli sci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA