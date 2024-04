Stagione sciistica, 2.844 interventi di soccorso dei carabinieri in Trentino

Nel corso della stagione sciistica appena conclusa sono stati 2.844 gli interventi di recupero di persone ferite portati a termine dal Comando provinciale dei carabinieri di Trento, che ha impiegato circa 70 professionisti in 29 località. Tra questi incidenti - informa l'Arma - solo 13 nascono da una collisione con ostacoli fissi e mobili. La maggior parte avviene per cadute accidentali (81,1%), mentre scende la percentuale degli scontri tra sciatori (13% dei casi contro il 15% della precedente stagione).

La fascia di età più esposta agli incidenti sulle piste è quella dei ragazzi tra gli 11 e i 20 anni (un quinto degli infortuni) e la pratica sciistica più a rischio rimane lo snowboard. Nel 37% dei casi l'infortunato si è procurato una lesione al ginocchio.

I dati diffusi dai carabinieri rendono conto anche dell'attività di polizia lungo le piste. Nella stagione sciistica 2023-2024 sono stati controllati 7.877 sciatori ed è stata verificata la gestione di 426 rifugi. A fronte dei controlli, sono state denunciate 72 persone (di cui 12 per professione abusiva di maestro di sci, 19 per furto di attrezzatura sciistica e 7 per cessione-detenzione di stupefacenti) e 7 strutture ricettive. Sono state elevate inoltre 473 sanzioni legate al "nuovo codice sulle piste da sci": un dato che è raddoppiato rispetto alla stagione precedente, anche perché sono state impiegate più risorse per il controllo delle piste.



