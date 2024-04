Fercam, 'nel 2023 emissioni di Co2 ridotte di 10 milioni di kg'

Da oltre due anni, Fercam ha avviato una sperimentazione alimentando alcuni dei suoi mezzi pesanti con l'Hvo (olio vegetale idrotrattato), un carburante alternativo sostenibile, che da metà aprile sarà disponibile nelle stazioni di servizio tedesche.

L'esperienza è stata iniziata con una stazione di rifornimento Hvo realizzata sul piazzale aziendale nel dicembre 2021. Nel 2023, automezzi aziendali hanno percorso complessivamente 9.182.487 km con Hvo, con una riduzione certificata di 10.289.334 kg di emissioni di CO₂, pari a meno 80,47%.

I veicoli sono stati riforniti con Hvo certificato prodotto esclusivamente da materiali residui e di scarto non della filiera alimentare presso la raffineria Eni di Venezia. Per mancanza di approvvigionamento sulla rete stradale e autostradale, nei primi mesi solo automezzi con percorsi di rientro giornaliero alla sede di Bolzano potevano utilizzare l'Hvo.

"Eravamo consapevoli che si trattava di un piccolo passo, che tuttavia era la conferma che con l'impegno si possono rendere più sostenibili tutte le attività economiche - afferma l'amministratore delegato di Fercam, Hannes Baumgartner - Per la nostra azienda, questo progetto ha comportato inizialmente un ulteriore onere finanziario perché il carburante nel 2021 era molto più costoso rispetto al gasolio tradizionale; ma la tecnologia per l'utilizzo dei motori a idrogeno nel trasporto pesante non era e non è tutt'ora matura e quindi dobbiamo utilizzare le alternative disponibili attualmente, dal biometano all'Hvo, dai motori elettrici a quelli a idrogeno, dobbiamo semplicemente attivarci e sperimentare".



