Snowboard: Zoccante vince a Obereggen la gara di Freestyle

Federico Zoccante ha vinto la "Shgroll", gara di freestyle per snowboarder e Freeskier svoltasi nello snowpark internazionale di Obereggen nel cuore delle Dolomiti a 20 minuti da Bolzano. Zoccante è stato il migliore assoluto con la tavola da snowbaord, Maria Biserni è stata premiata per il miglior "Trick", mentre il miglior sciatore "Freeskier" è stato Patrick Zanoni. Buona la partecipazione a questo ultimo appuntamento in coda alla stagione invernale che chiude i battenti ad Obereggen e nella consorella trentina Predazzo domenica 7 aprile mentre nell'altra consorella trentina, Pampeago, la stagione si chiuderà domenica 14 aprile. La gara "SHGROLL" è stata organizzata dall'associazione Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola in collaborazione con gli amici della "Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura" presieduta dal dottore Luigi Bellettini e del consulente marketing Antonino Minchillo. Le singole strutture di neve sono state trattate come buche di un percorso da golf. Per completare la "buca", il rider doveva completare un trick specifico sulla struttura: gli è stato assegnato un punteggio a seconda di quanti tentativi ha fatto. Alla fine, come nel golf, Federico Zoccante ha totalizzato il punteggio più basso, avendo registrato il numero più basso di tentativi utilizzati, vincendo lo "SHGROLL" e due biglietti per il MotoGP di San Marino e Riviera di Rimini in programma nel circuito di Misano Adriatico domenica settembre.

Gli amici di Misano Adriatico, col consulente Minchillo ed i ragazzi di Obereggen, hanno organizzato un "Beach Party a 2000 metri d'altezza": si è svolto nell'area dello snowpark, proiettando Obereggen verso l'estate che aprirà i battenti l'8 giugno: l'imponente parete rocciosa del Latemar, gioiello delle Dolomiti-Patrimonio dell'umanità Unesco, si trasformerà nel Latemar.ium, un magico reticolo di sentieri tematici che permetteranno ai visitatori di ampliare le proprie conoscenze su fauna, flora, geologia e agricoltura di montagna in un ambiente incontaminato.



